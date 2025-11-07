На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шеф Пентагона заявил, что США вступят и победят в войне в случае необходимости

Хегсет: США при необходимости вступят войну с имеющимися ресурсами и победят
true
true
true
close
Lee Jin-man/AP

США в случае необходимости вступят войну с имеющимися у страны ресурсами и одержат победу. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет во время мероприятия в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

«Если потребуется, мы вступим в войну с тем оборудованием, которое у нас есть, и мы победим. У нас лучшее и сильнейшее [оружие]», – сказал глава военного ведомства.

5 ноября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его страна не заинтересована в развязывании военных конфликтов. Вместе с тем он отметил, что «укрепил» американские вооруженные силы, которые являются «самыми мощными в мире».

13 октября американский лидер сказал, что если США будут вынуждены принять участие в боевых действиях, то они «выиграют так, как еще никто никогда не выигрывал».

30 сентября Трамп заявил, что в 2026 году правительство Соединенных Штатов направит на финансирование вооруженных сил страны свыше $1 трлн.

Ранее в США заявили о необходимости увеличить армию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами