Шеф Пентагона заявил, что США вступят и победят в войне в случае необходимости

Хегсет: США при необходимости вступят войну с имеющимися ресурсами и победят

США в случае необходимости вступят войну с имеющимися у страны ресурсами и одержат победу. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет во время мероприятия в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

«Если потребуется, мы вступим в войну с тем оборудованием, которое у нас есть, и мы победим. У нас лучшее и сильнейшее [оружие]», – сказал глава военного ведомства.

5 ноября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его страна не заинтересована в развязывании военных конфликтов. Вместе с тем он отметил, что «укрепил» американские вооруженные силы, которые являются «самыми мощными в мире».

13 октября американский лидер сказал, что если США будут вынуждены принять участие в боевых действиях, то они «выиграют так, как еще никто никогда не выигрывал».

30 сентября Трамп заявил, что в 2026 году правительство Соединенных Штатов направит на финансирование вооруженных сил страны свыше $1 трлн.

Ранее в США заявили о необходимости увеличить армию.