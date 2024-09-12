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В США заявили о необходимости увеличить армию

Министр армии заявил, что США нужна армия больших размеров из-за обстановки

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Jeremias Gonzalez/AP

США нужна армия «больших размеров» в виду очень опасной обстановки. Об этом заявила министр Сухопутных войск США Кристин Уормут во время выступления в аналитическом центре Стимсона в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Думаю, что обстановка для безопасности очень опасная и нужна армия больших размеров, более 450 тысяч человек, чтобы справиться с тем, чем мы занимаемся», — сказала Вормут.

Министр подчеркнула, что увеличение численности армии будет ее целью на будущее.

10 сентября Пентагон заключил контракт на сумму $5,4 млрд для защиты от воздушных угроз на территории страны и за ее пределами.

В июле Уормут сообщала, что Пентагон планируют изменить структуру ВС страны на основе анализа боевых действий на Украине. По ее словам, в США уже проходят самые масштабные преобразования в армии за 40 лет.

Ранее США продлили присутствие на Ближнем Востоке двух авианосных групп.

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