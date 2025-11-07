Оборона формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Успеновке, расположенной под Гуляйполем в Запорожской области, оказалась фактически сломлена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным агентства, боевые задачи на этом участке фронта выполняют бойцы 218-го гвардейского танкового полка 127-й дивизии 5-й армии Вооруженных сил РФ. Они действуют в составе группировки войск «Восток».

Российские солдаты максимально скрытно доходят до реки Янчур, пересекают ее вброд и достигают юго-западной окраины Успеновки. При этом их прикрывают расчеты беспилотных летательных аппаратов, говорится в материале.

«Так рушится оборона противника в этом немаленьком населенном пункте, несмотря на наличие водной преграды и простреливаемых подступов. Фактически оборона противника сломлена», — подчеркнул источник агентства.

31 октября подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Новоалександровку в Днепропетровской области. Комментируя ситуацию, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что благодаря этому у ВС РФ появилась возможность перерезать основную логистику группировок ВСУ, дислоцированных в районе Гуляйполя в Запорожской области.

Ранее российские военнослужащие взяли под контроль Красногорское в Запорожской области.