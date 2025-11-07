На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае отреагировали на ввод в строй танков Abrams армией Тайваня

МО КНР: ввод в строй танков Abrams армией Тайваня не изменит расклад сил
true
true
true
close
Global Look Press

Ввод в строй танков Abrams, из которого Тайбэй устроил «шоу», не изменит расклад военных сил в Тайваньском проливе. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь.

В конце октября ВС Тайваня ввели в строй первый на острове батальон танков M1A2T Abrams, полученных от США.

«Силы «независимости Тайваня» полностью понимают соотношение военной мощи, проведение шоу с большой шумихой — не больше чем желание ободрить себя и ввести жителей Тайваня в заблуждение», — заявил он.

Недавно президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не хочет отвечать на вопрос, отдаст ли он приказ американской армии защищать Тайвань в случае конфликта острова с материковым Китаем.

Трамп также пояснил, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее не затрагивал тему Тайваня.

30 октября Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Южной Корее. Политики увиделись лично впервые с 2019 года на полях саммита АТЭС в Пусане. Их встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Ранее в Китае отреагировали на слова Трампа о Тайване.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами