В Китае отреагировали на ввод в строй танков Abrams армией Тайваня

МО КНР: ввод в строй танков Abrams армией Тайваня не изменит расклад сил

Ввод в строй танков Abrams, из которого Тайбэй устроил «шоу», не изменит расклад военных сил в Тайваньском проливе. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь.

В конце октября ВС Тайваня ввели в строй первый на острове батальон танков M1A2T Abrams, полученных от США.

«Силы «независимости Тайваня» полностью понимают соотношение военной мощи, проведение шоу с большой шумихой — не больше чем желание ободрить себя и ввести жителей Тайваня в заблуждение», — заявил он.

Недавно президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не хочет отвечать на вопрос, отдаст ли он приказ американской армии защищать Тайвань в случае конфликта острова с материковым Китаем.

Трамп также пояснил, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее не затрагивал тему Тайваня.

30 октября Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Южной Корее. Политики увиделись лично впервые с 2019 года на полях саммита АТЭС в Пусане. Их встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Ранее в Китае отреагировали на слова Трампа о Тайване.