На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Ростех» поставил ВС России управляемые снаряды «Краснополь-М2»

«Ростех»: ВС России получили партию артиллерийских снарядов «Краснополь-М2»
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

ВС России получили партию управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» производства холдинга «Высокоточные комплексы». Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

Данные снаряды используются для поражения вражеских установок, танков и прочей бронетехники.

«Стрельба этим управляемым снарядом ведется как из буксируемых орудий, так и из самоходных гаубиц с открытых или закрытых огневых позиций», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого в госкорпорации сообщили, что стратегия развития Ростеха до 2036 года предполагает сохранение второго места России в рейтинге стран-экспортеров вооружений.

До этого генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов заявил, что «Ростех» к 2030 году намерен ежегодно выпускать до 20 самолетов Ил-114. Также планируется нарастить выпуск таких импортозамещенных самолетов, как Ту-214.

Ранее в России разработали матрицы нового поколения для инфракрасных камер дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами