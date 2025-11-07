«Ростех» поставил ВС России управляемые снаряды «Краснополь-М2»

ВС России получили партию управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» производства холдинга «Высокоточные комплексы». Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

Данные снаряды используются для поражения вражеских установок, танков и прочей бронетехники.

«Стрельба этим управляемым снарядом ведется как из буксируемых орудий, так и из самоходных гаубиц с открытых или закрытых огневых позиций», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого в госкорпорации сообщили, что стратегия развития Ростеха до 2036 года предполагает сохранение второго места России в рейтинге стран-экспортеров вооружений.

До этого генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов заявил, что «Ростех» к 2030 году намерен ежегодно выпускать до 20 самолетов Ил-114. Также планируется нарастить выпуск таких импортозамещенных самолетов, как Ту-214.

Ранее в России разработали матрицы нового поколения для инфракрасных камер дронов.