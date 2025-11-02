Военный эксперт рассказал о последствиях взятия под контроль Новоалександровки

Освобождение Новоалександровки в Днепропетровской области позволяет ВС России перерезать основную логистику украинских войск, дислоцированных в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«При дальнейшем продвижении на запад, к населенному пункту Андреевка и даже не доходя до него, мы перережем основную трассу снабжения украинских боевиков Покровское — Доброполье», — уточнил он.

По словам эксперта, это серьезно усложнит положение ВСУ в Запорожской области.

31 октября в Минобороны сообщили о взятии под контроль Новоалександровки бойцами группировки российских войск «Восток».

В оборонном ведомстве позже добавили, что под контроль ВС России перешел район обороны ВСУ общей площадью более 12 квадратных километров, зачищено около 100 строений.

Ранее ВС России ликвидировали украинский спецназ при высадке в ДНР.