На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал о последствиях взятия под контроль Новоалександровки

Марочко: освобождение Новоалександровки нарушает логистику ВСУ в Гуляйполе
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Освобождение Новоалександровки в Днепропетровской области позволяет ВС России перерезать основную логистику украинских войск, дислоцированных в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«При дальнейшем продвижении на запад, к населенному пункту Андреевка и даже не доходя до него, мы перережем основную трассу снабжения украинских боевиков Покровское — Доброполье», — уточнил он.

По словам эксперта, это серьезно усложнит положение ВСУ в Запорожской области.

31 октября в Минобороны сообщили о взятии под контроль Новоалександровки бойцами группировки российских войск «Восток».

В оборонном ведомстве позже добавили, что под контроль ВС России перешел район обороны ВСУ общей площадью более 12 квадратных километров, зачищено около 100 строений.

Ранее ВС России ликвидировали украинский спецназ при высадке в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами