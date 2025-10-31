МО: при взятии Новоалександровки под контроль РФ перешли 12 кв. километров

Российские военнослужащие в ходе взятия под контроль Новоалександровки в Днепропетровской области заняли свыше 12 квадратных километров территории и зачистили около сотни строений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Под контроль подразделений группировки перешел район обороны противника общей площадью более 12 квадратных километров, зачищено около 100 строений», — говорится в сообщении.

31 октября в российском оборонном ведомстве сообщили, что бойцы группировки войск «Восток» за сутки взяли под контроль Новоалександровку в Днепропетровской области Украины.

Кроме того, что в течение прошедшей недели под контроль Вооруженных сил России взяты населенные пункты Новониколаевка, Красногорское, Привольное в Запорожской области, Егоровка и Вишневое в Днепропетровской области.

Российские военные нанесли поражение военнослужащим и технике трех механизированных бригад, четырех штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и трех бригад территориальной обороны.

