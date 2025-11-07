На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский беспилотник ударил по торговому центру в ЛНР

Пасечник: украинский беспилотник ударил по торговому центру в Новопскове в ЛНР
Shutterstock

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил в Telegram-канале, что украинские войска нанесли удар беспилотником по торговому центру в Новопскове.

По его словам, дрон содержал поражающие элементы. В результате произошло возгорание и оказалась частично разрушена кровля. Кроме того, выгорела часть помещений, которые арендовали индивидуальные предприниматели. В результате удара никто не пострадал.

Пасечник уточнил, что пожарные оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание.

4 ноября глава ЛНР сообщил об ударе украинских военных по многоквартирному жилому дому в городе Свердловске. По его словам, в подвергшемся удару двухэтажном доме оказались повреждены фасад и окна. Жильцов временно эвакуировали.

Днем ранее украинский дрон атаковал шахту в Ровеньках, а также нефтебазу в Краснодонском муниципальном округе. Обошлось без пострадавших, однако загорелось административное здание.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 11 дронов ВСУ над Россией за ночь.

