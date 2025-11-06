Минобороны: ВСУ потеряли до 50 военных и механизированный мост ТММ-3 у Купянска

Украинские войска за сутки потеряли до 50 человек личного состава, тяжелый механизированный мост и несколько единиц техники в районе Купянска. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, вблизи населенного пункта Купянск Харьковской области были уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, тяжелый механизированный мост ТММ-3, 12 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

В ведомстве сообщали, что положение формирований ВСУ, которые находятся в окружении в районах Купянска и Красноармейска (Покровска), продолжает ухудшаться.

30 октября Минобороны России заявило о готовности прекратить боевые действия на 5–6 часов для обеспечения доступа иностранных и украинских журналистов в районы Красноармейска, Димитрова и Купянска, где заблокированы крупные группировки ВСУ. Соответствующий приказ отдал президент Владимир Путин.

В Киеве инициативу отвергли, пригрозив СМИ «последствиями» за посещение территорий со стороны российских позиций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

