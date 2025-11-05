На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны РФ заявило, что положение ВСУ под Купянском и Красноармейском ухудшается

Минобороны: для ВСУ ухудшается ситуация под Купянском и Красноармейском
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в окружении в районах Купянска и Красноармейска (Покровска), продолжает ухудшаться. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня положение группировок ВСУ, зажатых в «котлах» Купянска и Красноармейска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается, не оставляя никаких шансов украинским военнослужащим на свое спасение, кроме добровольной сдачи в плен», — говорится в заявлении ведомства.

30 октября Минобороны России заявило о готовности прекратить боевые действия на 5–6 часов для обеспечения доступа иностранных и украинских журналистов в районы Красноармейска, Димитрова и Купянска, где заблокированы крупные группировки ВСУ. Соответствующий приказ отдал президент Владимир Путин. В Киеве инициативу отвергли, пригрозив СМИ «последствиями» за посещение территорий со стороны российских позиций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны ответило на заявление Зеленского о зачистке ВСУ Купянска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
