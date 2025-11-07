На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Балтийское море наводнили военные «корабли-призраки»

HS: в Балтийском море зафиксировали многочисленные сигналы кораблей-призраков
В Балтийском море были зафиксированы многочисленные сигналы «кораблей-призраков» — военных кораблей стран НАТО, которые должны были находиться в других местах. Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на Финское агентство транспорта и коммуникаций (Traficom).

В публикации отмечается, что многочисленные сигналы были зафиксированы в понедельник, 3 ноября.

Издание подчеркивает, что по показаниям пеленгаторов в Финском заливе оказался испанский военный корабль, который, по информации от Traficom, должен был находиться на пути из Сомали в Японию.

HS отмечает, что ошибка могла возникнуть на станции приема сигналов идентификации судов в Парайнене.

До этого министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал западные страны ради мира перейти в «режим войны» как морально, так и в военном отношении. В то же время он обратил внимание, что страны — члены НАТО могут нанести ответный удар по кораблям и истребителям, незаконно оказавшимся в их морском или воздушном пространстве.

Ранее у берегов Франции всплыла российская подлодка.

