У берегов Франции всплыла российская подлодка

UK Defense Journal: французский фрегат следит за подлодкой РФ у Бретани
close
РИА «Новости»

Французский фрегат следит за подлодкой РФ у берегов Бретани. Об этом пишет UK Defense Journal.

«Фрегат ВМС Франции ведет наблюдение за морскими рубежами альянса, отмечая присутствие российской подводной лодки, действующей в надводном положении у берегов Бретани», — сообщило Морское командование НАТО в соцсетях.

НАТО регулярно ведет наблюдение за надводной и подводной деятельностью у побережья стран ЕС.

10 мая немецкий телеканал n-tv сообщил, что военный корабль HMS Tyne в составе королевского флота Великобритании «перехватил» российскую подводную лодку «Краснодар» у берегов Франции, а британский вертолет наблюдал за подводным судном с воздуха. В ВМФ РФ заявили, что подводные лодки проходят Ла-Манш в надводном положении и в соответствии с морским международным правом, поэтому использование термина «перехват» неуместно.

Ранее Трамп объявил о создании новой атомной подводной лодки.

