Глава МИД Польши заявил, что Украина намерена «сопротивляться» еще три года

МИД Польши: Украина будет продолжать конфликт еще три года и ждет ресурсов от ЕС

Украинские власти планируют продолжать участие в конфликте с Россией еще как минимум три года, и им требуются ресурсы от западных союзников, включая Евросоюз, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVP World.

»Украина намерена продолжать сопротивление ещё три года. Наша задача — дать ей ресурсы для этого», — сказал глава польского МИД.

Фактически он повторил свой тезис от 15 октября, когда заявил, что Западу следует убедить Россию в том, что он готов «придерживаться этого курса как минимум три года».

Тогда Сикорский также выразил надежду, что европейские страны не откажутся от поддержки Украины, а президент США Дональд Трамп все же «предоставит Киеву крылатые ракеты Tomahawk большой дальности для усиления ударов по российской инфраструктуре». Сам Трамп заявил, что не рассматривает возможность передачи ракет.

Ранее Сикорский пожаловался на то, что шпионы читали его «личные разговоры».