На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Польши пожаловался на то, что шпионы читали его «личные разговоры»

Глава МИД Польши Сикорский: шпионское ПО использовали для чтения личных СМС
true
true
true
close
Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что дал показания в Национальной прокуратуре по вопросу о применении израильского шпионского программного обеспечения (ПО) Pegasus для чтения его личных сообщений. Об этом министр рассказал в соцсети X.

«Они с удовольствием читали мои личные разговоры. Я надеюсь, что виновных в использовании кибер-оружия против политических конкурентов постигнет закон и справедливость», — отметил он.

В январе сообщалось, что бывшего генерального прокурора, министра юстиции Польши Збигнева Зебро допросят по делу о шпионаже.

Отмечалось, что речь идет о незаконном использовании израильского шпионского программного обеспечения Pegasus. Дело будет рассматривать Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Программное обеспечение Pegasus разрабатывает израильская компания NSO Group Technologies. Его возможно удаленно установить на телефон подозреваемого, поэтому спецслужбы высоко ценят Pegasus.

В апреле 2024 года министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявлял, что польские спецслужбы Польши использовали израильское программное обеспечение Pegasus в целях прослушивания более пятисот польских политиков, что вызвало политический скандал.

Ранее сообщалось, что польская прокуратура приобрела шпионский софт за более чем $3,5 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами