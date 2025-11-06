Глава МИД Польши пожаловался на то, что шпионы читали его «личные разговоры»

Глава МИД Польши Сикорский: шпионское ПО использовали для чтения личных СМС

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что дал показания в Национальной прокуратуре по вопросу о применении израильского шпионского программного обеспечения (ПО) Pegasus для чтения его личных сообщений. Об этом министр рассказал в соцсети X.

«Они с удовольствием читали мои личные разговоры. Я надеюсь, что виновных в использовании кибер-оружия против политических конкурентов постигнет закон и справедливость», — отметил он.

В январе сообщалось, что бывшего генерального прокурора, министра юстиции Польши Збигнева Зебро допросят по делу о шпионаже.

Отмечалось, что речь идет о незаконном использовании израильского шпионского программного обеспечения Pegasus. Дело будет рассматривать Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Программное обеспечение Pegasus разрабатывает израильская компания NSO Group Technologies. Его возможно удаленно установить на телефон подозреваемого, поэтому спецслужбы высоко ценят Pegasus.

В апреле 2024 года министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявлял, что польские спецслужбы Польши использовали израильское программное обеспечение Pegasus в целях прослушивания более пятисот польских политиков, что вызвало политический скандал.

Ранее сообщалось, что польская прокуратура приобрела шпионский софт за более чем $3,5 млн.