Российские военные за несколько часов сбили 14 дронов ВСУ над регионами РФ

МО РФ: силы ПВО за пять часов сбили 14 украинских БПЛА над регионами России
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны за пять часов сбили 14 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что цели сбили в период с с 12:00 до 17:00 мск.

«Семь БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Ростовской области и один БПЛА — над территорией Республики Башкортостан», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

6 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате очередной атаки ВСУ по мирному населению не удалось спасти местную жительницу. В Валуйском округе, в хуторе Михайловка, беспилотник атаковал частное домовладение. В результате женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

Незадолго до трагедии украинский беспилотник атаковал соцобъект в Белгородской области, в результате удара пострадала женщина Ее с осколочным ранением ноги доставили в районную больницу. В здании повреждены остекление и стены.

Этим утром в Минобороны заявили, что за ночь дежурные силы ПВО сбили более 70 беспилотников над российскими регионами. Больше всего БПЛА перехватили в Волгоградской области — 49 единиц. Семь сбиты в Крыму, шесть – в Воронежской области, четыре – в Ростовской области, три — в Белгородской области.

Ранее градирню Нововоронежской АЭС восстановили после удара беспилотника.

