Российские военные за несколько часов сбили 14 дронов ВСУ над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны за пять часов сбили 14 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что цели сбили в период с с 12:00 до 17:00 мск.
«Семь БПЛА — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Ростовской области и один БПЛА — над территорией Республики Башкортостан», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
6 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате очередной атаки ВСУ по мирному населению не удалось спасти местную жительницу. В Валуйском округе, в хуторе Михайловка, беспилотник атаковал частное домовладение. В результате женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
Незадолго до трагедии украинский беспилотник атаковал соцобъект в Белгородской области, в результате удара пострадала женщина Ее с осколочным ранением ноги доставили в районную больницу. В здании повреждены остекление и стены.
Этим утром в Минобороны заявили, что за ночь дежурные силы ПВО сбили более 70 беспилотников над российскими регионами. Больше всего БПЛА перехватили в Волгоградской области — 49 единиц. Семь сбиты в Крыму, шесть – в Воронежской области, четыре – в Ростовской области, три — в Белгородской области.
Ранее градирню Нововоронежской АЭС восстановили после удара беспилотника.