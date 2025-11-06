Женщина погибла при атаке дрона ВСУ на хутор в Белгородской области

Гладков сообщил о гибели женщины при атаке ВСУ на хутор Михайловка

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Валуйском округе, в хуторе Михайловка, беспилотник атаковал частное домовладение. В результате взрыва погибла женщина.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей, назвав случившееся невосполнимой утратой для всех жителей области.

Незадолго до трагедии украинский беспилотник атаковал соцобъект в Белгородской области, в результате удара пострадал один человек. Гладков рассказал, что FPV-дрон ударил по социальному объекту, который несколько лет не работает, в селе Волчья Александровка Волоконовского района.

В результате атаки была ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением ноги доставили в районную больницу. В здании повреждены остекление и стены.

Этим утром в Минобороны заявили, что за ночь дежурные силы ПВО сбили более 70 беспилотников над российскими регионами. Больше всего БПЛА перехватили в Волгоградской области — 49 единиц. Семь сбиты в Крыму, шесть – в Воронежской области, четыре – в Ростовской области, три — в Белгородской области.

Ранее градирню Нововоронежской АЭС восстановили после удара беспилотника.