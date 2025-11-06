На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ВСУ назвали причину задержания водителя Анджелины Джоли

ВСУ: водителя Анджелины Джоли задержали из-за отсутствия документов учета
true
true
true

Водителя и охранника актрисы Анджелины Джоли Дмитрия, который перевозил ее по украинской территории, задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) из-за отсутствия у него документов воинского учета. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление пресс-службы Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Во время проверки выяснили, что он является офицером запаса, подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации не имеет», — отметили представители ВСУ.

Они уточнили, что, согласно заключению медицинской комиссии, Дмитрий может проходить службу только в тылу.

6 ноября стало известно, что украинский охранник Джоли не выходит на связь после того, как его забрали сотрудники ТЦК. Жена охранника в беседе с украинскими СМИ рассказала, что с момента приезда голливудской звезды он так и не дал о себе знать.

Охранника Джоли забрали сотрудники ТЦК в Николаевской области Украины в ночь на 5 ноября. Его задержали ночью на блокпосте Южноукраинска — документы военкомы не приняли, а его самого «бусифицировали» и увезли в неизвестном направлении.

Mash писал, что Джоли якобы самостоятельно поручилась за телохранителя и после этого мужчину отпустили, однако представители ТЦК заявили, что актриса заходила в военкомат, чтобы «сходить в туалет».

Ранее стало известно, кто спонсировал поездку Анджелины Джоли на Украину.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами