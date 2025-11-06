В ВСУ назвали причину задержания водителя Анджелины Джоли

Водителя и охранника актрисы Анджелины Джоли Дмитрия, который перевозил ее по украинской территории, задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) из-за отсутствия у него документов воинского учета. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление пресс-службы Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Во время проверки выяснили, что он является офицером запаса, подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации не имеет», — отметили представители ВСУ.

Они уточнили, что, согласно заключению медицинской комиссии, Дмитрий может проходить службу только в тылу.

6 ноября стало известно, что украинский охранник Джоли не выходит на связь после того, как его забрали сотрудники ТЦК. Жена охранника в беседе с украинскими СМИ рассказала, что с момента приезда голливудской звезды он так и не дал о себе знать.

Охранника Джоли забрали сотрудники ТЦК в Николаевской области Украины в ночь на 5 ноября. Его задержали ночью на блокпосте Южноукраинска — документы военкомы не приняли, а его самого «бусифицировали» и увезли в неизвестном направлении.

Mash писал, что Джоли якобы самостоятельно поручилась за телохранителя и после этого мужчину отпустили, однако представители ТЦК заявили, что актриса заходила в военкомат, чтобы «сходить в туалет».

Ранее стало известно, кто спонсировал поездку Анджелины Джоли на Украину.