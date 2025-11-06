Выяснилось, что поездку американской актрисы Анджелины Джоли на Украину организовала международная организация Legacy of War Foundation, являющаяся, в частности, спонсором инициатив в области ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

На сайте организации говорится, что с 2014 года она работает с украинскими компаниями, в том числе связанными с поддержкой ЛГБТ. За счет фонда, Джоли посетила за счет фонда украинский Николаев и подконтрольный ВСУ Херсон.

«Она поблагодарила многочисленные местные организации, с которыми смогла встретиться, а также Legacy of War Foundation за поддержку в ходе визита», — говорится в пресс-релизе организации.

6 ноября сообщалось, что украинский охранник американской актрисы Анджелины Джоли не выходит на связь после того, как его забрали сотрудники ТЦК. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко подтвердил, что охранника Джоли забрали в ТЦК и хотели мобилизовать.

Ранее была раскрыта стоимость «гастролей» Джоли на Украину.