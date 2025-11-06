Украинский охранник американской актрисы Анджелины Джоли не выходит на связь после того, как его забрали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российских военкоматов). Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Жена охранника в беседе с украинскими СМИ рассказала, что с момента приезда голливудской звезды он так и не дал о себе знать. На данный момент родным ничего не известно о судьбе мужчины. Его брат утверждает, что у того была действующая справка о проблемах со спиной, согласно которой он может проходить службу лишь в тылу. Справка действует до 2025 года, уточнил родственник. По словам близких, охранника Джоли зовут Дмитрий, он живет в Кропивницком и работает тренером по боевому самбо.

Кроме того, стало известно, что границу с Украиной Анджелина Джоли проходила пешком и не уведомила местные власти о своем приезде. Именно на погранпереходе и вскрылись проблемы с документами у одного из охранников знаменитости, которого позже забрали сотрудники ТЦК.

5 ноября Telegram-канал Mash со ссылкой на украинские паблики сообщил, что охранника Анджелины Джоли забрали сотрудники ТЦК в Николаевской области Украины. Его задержали ночью на блокпосте Южноукраинска — документы военкомы не приняли, а его самого «бусифицировали» и увезли в неизвестном направлении. Поручаться за телохранителя пришлось самой звезде, только после этого представители ТЦК отпустили его.

Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко подтвердил, что охранника Джоли забрали в ТЦК и хотели мобилизовать на Украине. В связи с этим парламентарий раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, какой стала страна.

5 ноября украинские Telegram-каналы сообщили о визите Анджелины Джоли в Херсон. По данным паблика Ukraine context, голивудская знаменитость посетила херсонские мединские учреждения, где проходит лечение гражданское население.

Ранее в США обвинили Зеленского в сокрытии «бусификации» на Украине.