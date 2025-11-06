Пакистан нанес удары по территории Афганистана

Пакистан нанес артиллерийские удары по территории Афганистана в четверг, в то время как две страны проводили мирные переговоры в Турции. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на AFP.

«Пакистан применял легкое и тяжелое вооружение и наносил удары по гражданским районам», — сообщил агентству афганский военный источник, пожелавший остаться анонимным.

По словам очевидцев, обстрел длился 10–15 минут.

Несмотря на инцидент, афганская сторона не стала предпринимать ответных действий, сославшись на уважение к продолжающемуся диалогу в Стамбуле.

С 9 октября Афганистан и Пакистан на протяжении шести дней бомбили друг друга, захватывали блокпосты и объявляли о своих «победах», пока не договорились о 48-часовом перемирии и разрешении конфликта с помощью диалога. Обострение конфликта произошло на фоне взаимных обвинений в укрывательстве террористов.

13 октября происходящее между двумя странами прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он отметил, что «хорошо умеет устанавливать мир» и слышал о столкновениях между Пакистаном и Афганистаном, но сейчас занят урегулированием другого конфликта.

Ранее в Пакистане заявили, что не считают талибов (движение внесено в список террористических организаций) представителями Афганистана.