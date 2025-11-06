МО: российские военные зачистили 19 зданий в Димитрове за сутки

Подразделения российской армии за сутки зачистили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) 19 зданий в населенном пункте Димитров (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

«В населенном пункте Димитров Донецкой народной республики подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжали активные наступательные действия в направлении микрорайона «Западный». От украинских боевиков освобождены 19 зданий», — сказали в ведомстве.

4 ноября депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что украинские войска теряют контроль над Красноармейском и Димитровом.

30 октября Минобороны России заявило о готовности прекратить боевые действия на 5–6 часов для обеспечения доступа иностранных и украинских журналистов в районы Красноармейска, Димитрова и Купянска, где заблокированы крупные группировки ВСУ. Соответствующий приказ отдал президент Владимир Путин.

В Киеве инициативу отвергли, пригрозив СМИ «последствиями» за посещение территорий со стороны российских позиций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о поражении Украины в конфликте с Россией.