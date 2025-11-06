Украина проигрывает в конфликте с Россией из-за многочисленных проблем в военной стратегии. Об этом сообщило американское издание The National Interest (NI).

В качестве одной из таких проблем называется нехватка у украинской армии танков. Отмечается, что из-за этого Украина не сможет одержать победу.

«Каждый танк становится более ценным, что означает большую осторожность при их развертывании, замедляет темпы любого наступления и уменьшает желание украинских подразделений проявлять смелость в бою», — говорится в статье.

До этого немецкий депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что в Европе нацелились конфисковать замороженные активы России, поскольку считают, что Москва проиграет в конфликте с Киевом, однако этого не случится, и Украине нужно это осознать.

1 ноября бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что Киев не может проиграть в конфликте с Москвой «ни при одном раскладе». По его словам, на Западе в последнее время «осознали», что Украина – часть западной цивилизации.

