На «Азовстали» обнаружили ранее неизвестный пункт размещения «Азова»

Во время инженерной разведки бойцы спецподразделения Росгвардии, выполняющие задачи в Донецкой народной республике (ДНР), обнаружили в одном из подвалов завода «Азовсталь» в Мариуполе бывший пункт размещения украинского подразделения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее информации, помимо оставленных предметов с нацистской символикой, росгвардейцы нашли поврежденные в результате пожаров боеприпасы, взрыватели и гранаты. Обнаруженные изделия могли представлять опасность при проведении дальнейших эксплуатационных работ на территории предприятия. Они были изъяты.

Также в ведомстве отметили, что боевые действия на «Азовстали» давно не ведутся, однако росгвардейцы регулярно извлекают из глубин комплекса взрывчатку, патроны и оружие, обезвреживают ловушки, оставленные «азовцами». Работа по поиску и ликвидации таких находок должна свести к нулю вероятность случайной детонации взрывоопасных предметов, добавили в пресс-службе.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что восстановление «Азовстали», который получил сильные повреждения в ходе боевых действий, нецелесообразно. По его словам, на месте завода открываются возможности по развитию туризма и курортной составляющей.

Ранее украинский «Азов» создал третий армейский корпус.