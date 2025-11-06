СМИ: Трамп назвал разговоры о ядерных испытаниях целесообразными для безопасности США

Президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности обсуждения вопроса ядерных испытаний для обеспечения национальной безопасности страны. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в администрации.

Несмотря на заявления о желании достичь ядерного разоружения, американский лидер считает необходимым поддерживать эффективный потенциал сдерживания. Ранее Трамп распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами.

5 ноября США произвели плановый пуск невооруженной баллистической ракеты Minuteman III с базы «Вандерберг» в Калифорнии. Испытание было названо успешным.

Как рассказала командир 576-й испытательной эскадрильи, подполковник Кэрри Рэй, это была всесторонняя проверка, в ходе которой была подтверждена способность систем противоракетной обороны выполнять свою основную задачу. По данным космических сил США, ракета Minuteman III пролетела 4,2 тысячи миль после запуска.

Ранее Трамп указал на лидерство США в ядерном вооружении.