СМИ: Трамп назвал разговоры о ядерных испытаниях целесообразными для безопасности США

WP: Трамп считает обсуждение ядерных испытаний разумным для сдерживания
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности обсуждения вопроса ядерных испытаний для обеспечения национальной безопасности страны. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в администрации.

Несмотря на заявления о желании достичь ядерного разоружения, американский лидер считает необходимым поддерживать эффективный потенциал сдерживания. Ранее Трамп распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами.

5 ноября США произвели плановый пуск невооруженной баллистической ракеты Minuteman III с базы «Вандерберг» в Калифорнии. Испытание было названо успешным.

Как рассказала командир 576-й испытательной эскадрильи, подполковник Кэрри Рэй, это была всесторонняя проверка, в ходе которой была подтверждена способность систем противоракетной обороны выполнять свою основную задачу. По данным космических сил США, ракета Minuteman III пролетела 4,2 тысячи миль после запуска.

Ранее Трамп указал на лидерство США в ядерном вооружении.

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
