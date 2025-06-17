Хирург случайно порезал пациентку во время операции на дому, женщина не выжила

В Нижнем Тагиле хирурга будут судить за операцию на дому

Хирурга из Свердловской области обвиняют в нанесении серьезных травм пациентке, которую он не смог спасти. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Нижнем Тагиле. По версии следствия, местная жительница страдала из-за осложнений цирроза печени, поэтому решила обратиться к фигуранту разбирательств. Врач работал в одном из медучреждений города, но процедура проводилась в домашних условиях.

«Находясь по месту жительства потерпевшей, врач со слов пациентки собрал анамнез заболевания, после чего им было принято решение о проведении хирургической операции», – сообщается в публикации.

Во время манипуляций специалист повредил брюшную стенку, из-за чего у женщины произошла сильная кровопотеря. Это усугубило проблемы со здоровьем на фоне цирроза.

О том, что у пациентки внутреннее кровотечение, медик догадался только через сутки. Он вызвал скорую помощь, фельдшер провел все необходимые мероприятия, но спасти женщину не удалось.

«Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал частично», – сообщается в публикации.

Уголовное дело в отношении хирурга направили в суд для рассмотрения по существу.

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