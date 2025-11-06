На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о мобилизации водителя Джоли

В ВСУ не смогли ничего сообщить о мобилизации водителя Джоли
true
true
true
close
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть появившуюся информацию о мобилизации украинского водителя американской кинозвезды Анджелины Джоли, которая приехала в подконтрольный Киеву город Херсон. Об этом, ссылаясь на поступившее в его распоряжение заявление ВСУ, сообщает издание Politico.

В документе говорится, что украинские сухопутные войска не могут ни подтвердить, ни опровергнуть подробности происшедшего. При этом утверждается, что распространенные в СМИ сведения являются искаженными, и сейчас идет расследование и выясняются все обстоятельства. В территориальном центре комплектования (аналоге военкомата) в Николаеве изданию подтвердили факт мобилизации водителя Джоли, заявив, что он состоял в военном резерве.

5 ноября стало известно, что сотрудники украинского территориального центра комплектования задержали водителя кортежа Джоли. Голливудская актриса прибыла в Херсон с благотворительной миссией.

Ранее в США обвинили Зеленского в сокрытии «бусификации» на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами