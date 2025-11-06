В ВСУ не смогли ничего сообщить о мобилизации водителя Джоли

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть появившуюся информацию о мобилизации украинского водителя американской кинозвезды Анджелины Джоли, которая приехала в подконтрольный Киеву город Херсон. Об этом, ссылаясь на поступившее в его распоряжение заявление ВСУ, сообщает издание Politico.

В документе говорится, что украинские сухопутные войска не могут ни подтвердить, ни опровергнуть подробности происшедшего. При этом утверждается, что распространенные в СМИ сведения являются искаженными, и сейчас идет расследование и выясняются все обстоятельства. В территориальном центре комплектования (аналоге военкомата) в Николаеве изданию подтвердили факт мобилизации водителя Джоли, заявив, что он состоял в военном резерве.

5 ноября стало известно, что сотрудники украинского территориального центра комплектования задержали водителя кортежа Джоли. Голливудская актриса прибыла в Херсон с благотворительной миссией.

Ранее в США обвинили Зеленского в сокрытии «бусификации» на Украине.