НАТО поможет Бельгии в борьбе с БПЛА

НАТО: альянс предоставит Бельгии помощь в борьбе с беспилотниками
Johanna Geron/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел переговоры с министром обороны Бельгии Тео Франкеном в связи с участившимися случаями обнаружения дронов в воздушном пространстве Бельгии. В ходе обсуждения Рютте заверил Франкена в готовности альянса оказать поддержку в борьбе с этой угрозой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО.

«Страны НАТО предоставляют необходимую помощь для ответа на этот вызов», — говорится в сообщении.

4 ноября после серии инцидентов с неопознанными дронами, замеченными вблизи аэропортов Брюсселя и Льежа, Бельгия закрыла свое воздушное пространство. В результате, авиарейсы были перенаправлены в другие воздушные гавани, включая Кельн в Германии и Маастрихт в Нидерландах.

Днем позже стало известно о намерении министра обороны Бельгии инициировать 4-ю статью договора НАТО в связи с произошедшими инцидентами.

Ранее Рютте заявил об «очень эффективном» сотрудничестве ЕС и НАТО в области беспилотников.

