Рыльск в Курской области подвергся обстрелу ВСУ

Хинштейн: ВСУ повредили пять частных домов, газопровод и ЛЭП в Рыльске

Пять частных домов, линия электропередачи (ЛЭП) и газопровод получили повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Рыльск в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что никто из людей не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

«В результате обстрела повреждены заборы, фасады, остекление пяти частных домов, а также газопровод и ЛЭП. <...> Всем собственникам пострадавшего жилья обязательно окажем помощь в восстановлении», — говорится в заявлении.

Хинштейн добавил, что другая информация о последствиях атаки в данный момент уточняется.

Вечером 3 ноября украинские военнослужащие нанесли удар по подстанции в слободе Белая в Курской области. Как рассказал губернатор региона, ВСУ использовали беспилотный летательный аппарат. В результате произошло возгорание предохранителей на трансформаторе, семь населенных пунктов временно были обесточены. При этом энергетики оперативно устранили проблему и восстановили подачу электроснабжения.

Ранее в Курской области после атаки украинского дрона загорелись хозяйственные постройки.