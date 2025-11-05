На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красноармейске ликвидировали группу украинский военных

Группу украинских военных уничтожили при попытке прорваться из Красноармейска
Станислав Красильников/РИА Новости

При попытке прорыва из Красноармейска была уничтожена группа военнослужащих ВСУ, сообщает РИА Новости.

Группу боевиков ВСУ, в которую входили 10 человек, на северо-западе от Красноармейска обнаружили разведчики группировки войск «Центр». Для уничтожения противника разведчиками был применен FPV-дрон, он попал в центр группы, отступающей из Красноармейска.

Это уже не первый случай ликвидации украинских военных на выходе из города. Так, утром 5 ноября группа военнослужащих ВСУ при попытке атаковать позиции Вооруженных сил России попала в ловушку между Красноармейском и Родинским (украинские названия — Покровск и Родиньск) и была уничтожена.

Российские бойцы запустили военных ВСУ в определенный квадрат, а выйти им уже не позволили.

Также сообщается, что под Красноармейском началась массовая сдача в плен украинских солдат. Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. На оккупированной территории проводят зачистку российские артиллеристы, минометчики и БПЛА.

Ранее Bild рассказал об опасениях Киева из-за окружения ВСУ в Красноармейске.

