Украинские военные опасаются, что могут потерпеть поражение из-за окружения их позиций в Красноармейске и Димитрове (украинские названия — Покровск и Мирноград соответственно) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники в ВСУ и спецслужбах Украины.

В публикации отметили, что хотя Киев по официальным каналам продолжает утверждать, что ВСУ «удерживают» оба населенных пункта «для сохранения лица перед президентом США Дональдом Трампом», внутренняя аналитика показывает другую картину. Один из источников издания в украинской армии заявил о потере 80% Красноармейска и «фактическом окружении» бойцов ВСУ в Димитрове и южнее города. Еще один источник отметил, что сейчас обсуждается вопрос, грозит ли войскам ВСУ полное окружение в указанных городах.

«Одновременно обсуждается ответственность [президента Украины] Владимира Зеленского, которого вновь обвиняют в том, что войска давно нужно было отозвать с позиций», — говорится в статье.

До этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что Зеленский не говорит правду о ситуации в Покровске (Красноармейске) и Купянске. По ее словам, все решения принимаются на основе этой же «гнилой неправды, воняющей штабной культурой Генштаба».

