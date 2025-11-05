Кимаковский: под Красноармейском военные ВСУ попали в ловушку и были уничтожены

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) между Красноармейском и Родинским попала в ловушку. Об этом рассказал в интервью ТАСС советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

По его словам, украинские военные хотели атаковать позиции Вооруженных сил России, но оказались в огневом мешке и были ликвидированы. Это произошло между Красноармейском и Родинским.

Российские бойцы запустили военных ВСУ в определенный квадрат, а выйти им уже не позволили.

Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что украинские войска теряют контроль над Красноармейском и Димитровом (украинские названия — Покровск и Мирноград). По ее словам, Вооруженные силы РФ контролируют уже более 80% Красноармейска.

В этот же день в Минобороны России рассказали, что в Красноармейске штурмовые группы 2-й и 51-й армий ликвидируют окруженные формирования ВСУ. По информации оборонного ведомства, в микрорайоне Пригородный освобождены четыре жилых здания, а в восточной части Центрального района города — 31 дом в частном секторе.

Ранее спецназ ГУР Украины снова высадился в Красноармейске.