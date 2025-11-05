На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине сообщили о бегстве тысяч бойцов при создании новой бригады ВСУ

Филимонов: при формировании новой бригады ВСУ сбежали около 3000 военнослужащих
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Тысячи военнослужащих сбежали во время формирования новой бригады в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем аккаунте в социальной сети X сообщил командир 108-го отдельного механизированного батальона «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов.

«Насколько бы вы удивились, если бы я сказал, что формируется еще одна бригада из числа 150-х? У которой на этапе формирования там уже около трех тысяч самовольно оставивших часть?» — поинтересовался украинский офицер у своих подписчиков.

1 ноября британская газета The Telegraph написала, что ВСУ не хватает около 200 тыс. бойцов для продолжения вооруженного конфликта с РФ. По информации издания, украинские войска столкнулись с нехваткой личного состава, на фоне которой «напряженность вокруг принудительной мобилизации достигает критической точки».

17 октября Генеральная прокуратура Украины сообщила, что в период с января 2022 года по сентябрь 2024 года в стране возбудили более 235 тыс. уголовных дел по факту самовольного оставления части и почти 54 тыс. дел по обвинению в дезертирстве. При этом бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко предупредил, что официальная статистика может быть занижена.

Ранее в Раде рассказали о «впечатляющем» числе ушедших в самоволку военных.

