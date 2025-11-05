Катастрофическая нехватка личного состава наблюдается в 71-й отдельной егерской бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая выполняет задачи на Сумском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Личный состав, приходящий в бригаду из учебных центров, на следующий же день отправляется на передовые позиции под удары ФАБов (фугасных авиационных бомб — «Газета.Ru»)», — рассказал источник агентства.

5 ноября в силовых структурах заявили, что военнослужащие Вооруженных сил РФ сорвали попытки штурмовых групп украинских формирований выдвинуться в направлении трех населенных пунктов в Сумской области. Бойцы ВСУ пытались приблизиться к Юнаковке, Варачино и Алексеевке.

3 ноября журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что украинские солдаты в районе Садков в Сумской области начали паниковать и самовольно покидать позиции. По словам источника агентства, причинами послужили отсутствие снабжения и регулярные обстрелы со стороны подразделений группировки российских войск «Север».

Ранее бойцы ВС РФ с помощью дрона «Герань-2» поразили пункт дислокации латиноамериканских наемников ВСУ в Сумской области.