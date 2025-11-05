На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о катастрофической нехватке личного состава в одной из бригад ВСУ

РИА Новости: ВСУ испытывают нехватку личного состава в 71-й егерской бригаде
true
true
true
close
Violeta Santos Moura/Reuters

Катастрофическая нехватка личного состава наблюдается в 71-й отдельной егерской бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая выполняет задачи на Сумском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Личный состав, приходящий в бригаду из учебных центров, на следующий же день отправляется на передовые позиции под удары ФАБов (фугасных авиационных бомб — «Газета.Ru»)», — рассказал источник агентства.

5 ноября в силовых структурах заявили, что военнослужащие Вооруженных сил РФ сорвали попытки штурмовых групп украинских формирований выдвинуться в направлении трех населенных пунктов в Сумской области. Бойцы ВСУ пытались приблизиться к Юнаковке, Варачино и Алексеевке.

3 ноября журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что украинские солдаты в районе Садков в Сумской области начали паниковать и самовольно покидать позиции. По словам источника агентства, причинами послужили отсутствие снабжения и регулярные обстрелы со стороны подразделений группировки российских войск «Север».

Ранее бойцы ВС РФ с помощью дрона «Герань-2» поразили пункт дислокации латиноамериканских наемников ВСУ в Сумской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами