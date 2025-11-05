РИА: сорваны три попытки выдвижения штурмовиков ВСУ в Сумской области

Российские войска сорвали попытки штурмовых групп украинской армии выдвинуться в направлении трех населенных пунктов Сумской области Украины. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на силовиков.



«Комплексным огневым поражением сорвано три попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ в направлении Юнаковки, Алексеевки и Варачино», — сказал источник агентства.

Накануне бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли контроль над городом Покровск (российское название — Красноармейск). По его данным, Мирноград (Димитров) находится в оперативном окружении.

До этого американская газета The New York Times писала, что Россия при помощи взятия Покровска намерена показать президенту США Дональду Трампу необходимость склонить украинскую сторону к мирному соглашению и уступкам территорий.

Ранее в подполье заявили о поражении военных объектов в Сумской области.