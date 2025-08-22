На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ решили воздействовать на украинских пленных через книги о бандеровцах

RT: в места содержания пленных бойцов ВСУ передадут учебники по истории России
Павел Лисицын/РИА Новости

Российское военно-историческое общество (РВИО) передаст в места содержания украинских военнопленных более 1,5 тысяч книг, в том числе учебники по истории России. Об этом рассказал корреспондент RT Константин Придыбайло.

Кроме того, как уточнил журналист, пленным бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) передадут «Черные книги» о зверствах бандеровцев, необандеровцев в Донбассе и о фальсификации украинской истории. В числе авторов этих учебников и книг значится помощник президента России Владимир Мединский.

«Надеемся, что это повлияет на них. То, чего боится украинский режим, — воздействие той самой исторической правды, которую украинские военные могут получить из этих книг», — отметил Придыбайло.

В РФ рассчитывают, что когда украинские военные вернутся домой в ходе проведенных обменов, они расскажут близким, что на самом деле происходило на Украине и кто несет ответственность за происходящие в стране зверства.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что представители западных стран и США разрушили украинскую историю. Он отметил, что «соросовские учебники» были во всех школах и вузах. Однако потом на Украине стали уничтожать культуру, переименовывать улицы, отказываться от писателей и поэтов, а также русского языка.

Также Володин обратил внимание, что на Украине запретили Русскую православную церковь, происходит надругательство над храмами. В результате чего, по его мнению, не стало целой нации, а государство утратило свой суверенитет.

Ранее в СВР рассказали о мерах Запада по сокрытию распространения нацизма на Украине.

