Российские войска уничтожили автомобиль с живой силой противника

ВС РФ уничтожили автомобиль с солдатами ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Операторы ударных FPV-дронов уничтожили автомобиль с живой силой противника на Краматорско-Дружковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«После обнаружения дрона украинские военнослужащие попытались скрыться, однако потеряли управление и вылетели с дороги. Несколько точных попаданий полностью уничтожили автомобиль», — говорится в сообщении.

Российские войска сорвали ротацию вражеских подразделений.

До этого зону проведения СВО направили первую партию из 1500 дронов типа «Тор», среди которых — версии на оптоволокне и с интегрированными модулями искусственного интеллекта. Данный беспилотник впервые был представлен на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде.

В конце августа британский телеканал Sky News сообщил, что Украина рискует проиграть России гонку беспилотных летательных аппаратов в связи с разработкой российских дронов, которые невозможно заглушить.

Ранее в Белгороде создали и отправили на фронт новый ударный дрон с «жалом».