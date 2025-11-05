На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России высмеяли «успех» спецназа ГУР Украины в Красноармейске

Военкор Коц назвал позорным видео ГУР Украины об операции в Красноармейске
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Опубликованное главным управлением разведки (ГУР) Украины видео об операции по десантированию в Красноармейске (украинское название — Покровск) — это позорная попытка спасти репутацию в глазах украинцев. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Коц.

«ГУР выкатило позорное видео десанта в Покровске. <...> Только к этим доказательствам [успеха операции] вопросов еще больше», — заявил журналист.

Он отметил, что в видео нет ни одного кадра с нашлемных камер спецназовцев, зато есть кадры с дронов и стреляющий танк. Кроме того, ГУР не продемонстрировало доказательств того, что военные смогли взять под контроль хотя бы небольшую часть территории.

«То есть, украинской аудитории <...> скармливают залипуху о том, что элитный спецназ десантировали с вертолетов, чтобы поуправлять танком и FPV-дронами? Серьезно? И вы, граждане украинцы, это проглотите?» — задался риторическим вопросом Коц.

Видео с работой спецназа ГУР опубликовало 4 ноября. Украинская разведка заявила, что бойцы «заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и [к ним] присоединились дополнительные силы спецподразделения».

При этом Минобороны РФ сообщало о полном уничтожении группы украинского спецназа. Зачем нужна была эта операция и что происходит в Красноармейске сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, кто может заменить Сырского в случае его отставки.

