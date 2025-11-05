На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинские военные начали перекидывать резервы в Сумы

РИА Новости: ВСУ начали строить линии обороны и перебрасывать резервы в Сумы
true
true
true
close
Stringer/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали строить линии обороны и перекидывать резервы в Сумы из-за действий российских военных в данном районе по формированию буферной зоны. Об этом сообщил командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным «Аид», передает РИА Новости.

«Там большое скопление противника <...> но опять же, большое количество гражданских... Они (ВСУ — прим. ред.) пытаются укрепляться, создают линию обороны, они знают, что мы идем», — говорится в сообщении.

Аид рассказал, что одни подразделения «пытаются наступать», чтобы приостановить продвижение российской стороны и заводят резервы. Он добавил, что они «перекидывают, перекидывают и перекидывают» живую силу.

До этого представители силовых структур раскрыли имена троих наемников из Аргентины, которые воевали на стороне украинской армии в Сумской области и были ликвидированы. Отмечается, что ликвидированные наемники присоединились к ВСУ около двух месяцев назад.

1 ноября в Сумах пропал свет после удара по энергетике. Проблемы с электроснабжением также возникли в Сумском районе региона. Больницы и экстренные службы смогли продолжить работу, а критическую инфраструктуру власти перевели на резервное питание.

Ранее стало известно о блэкауте в части ДНР, подконтрольной Украине.

