Представители силовых структур раскрыли имена троих наемников из Аргентины, которые воевали на стороне украинской армии в Сумской области и были ликвидированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Ими оказались Хосе Адриан Гальярдо (позывной «Роги», 53 года), Ариэль Эрнан Ахор (позывной «Мерло», 25 лет) и Мариано Альберто Франко (позывной «Сису», 47 лет)», — говорится в сообщении.

Еще два гражданина Аргентины и один приезжий из Колумбии получили ранения при ударе ВС РФ. Последний не выжил.

Отмечается, что ликвидированные наемники присоединились к ВСУ около двух месяцев назад.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские военные ликвидировали в зоне боевых действий американского наемника Боуэна Шардта, причастного к военным преступлениям в отношении жителей Курской области.

Ранее военный эксперт назвал последствия отправки французских солдат на Украину.