Стало известно о блэкауте в части ДНР, подконтрольной Украине

В подконтрольной украинской стороне части Донецкой народной Республики зафиксировали проблемы со светом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на минэнерго Украины.

«Помимо блэкаута в Донецкой области (речь о подконтрольной ВСУ части), проблемы со светом также в Запорожской, Харьковской и Черниговской областях», — говорится в посте.

До этого назначенная Киевом Донецкая областная военная администрация сообщала, что в результате ударов Вооруженных сил РФ обесточена вся область. «Страна.ua», в частности, писало об отключении света в Дружковке, Славянске и Краматорске.

1 ноября глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что из-за атаки Вооруженных сил Украины на энергообъекты в регионе частично пропал свет. Он уточнил, что электроснабжения нет на севере области. Сотрудники экстренных служб начали ремонтные и восстановительные работы.

В этот же день в городе Сумы на северо-востоке Украины пропал свет после удара по энергетике. Проблемы с электроснабжением также возникли в Сумском районе региона. Больницы и экстренные службы смогли продолжить работу, а критическую инфраструктуру власти перевели на резервное питание.

Ранее ВС России ликвидировали украинский спецназ при высадке в ДНР.