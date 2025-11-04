Житель Горловки пострадал во время атаки ВСУ

Приходько: мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Горловку

Мирный житель получил ранение при атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки», — написал он.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется. О повреждении инфраструктуры на на данный момент не сообщалось.

11 октября украинские войска с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому автобусу в Никитовском районе Горловки. Транспортное средство следовало по маршруту № 2 и находилось в жилом массиве «Комсомолец». Тогда сообщалось о четырех пострадавших.

6 октября Приходько сообщил, что мирный житель Горловки получил ранения в результате атаки ВСУ на населенный пункт. По его словам, инцидент произошел в Калининском районе города.

Горловка находится в Донецкой народной республике, в 50 км к северу от Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее два человека пострадали при атаках ВСУ на Горловку.