Житель Горловки пострадал во время атаки ВСУ

Приходько: мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Горловку
МЧС России

Мирный житель получил ранение при атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки», — написал он.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется. О повреждении инфраструктуры на на данный момент не сообщалось.

11 октября украинские войска с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому автобусу в Никитовском районе Горловки. Транспортное средство следовало по маршруту № 2 и находилось в жилом массиве «Комсомолец». Тогда сообщалось о четырех пострадавших.

6 октября Приходько сообщил, что мирный житель Горловки получил ранения в результате атаки ВСУ на населенный пункт. По его словам, инцидент произошел в Калининском районе города.

Горловка находится в Донецкой народной республике, в 50 км к северу от Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее два человека пострадали при атаках ВСУ на Горловку.

