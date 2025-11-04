На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский: Киев получил две системы Patriot от Германии
Jonathan Ernst/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в Брюсселе на саммите по вопросам расширения Евросоюза, что Киев получил две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot от Германии. Его слова приводит РИА Новости.

«Я бы хотел выразить благодарность Германии, недавно они предоставили нам две системы Patriot», — сказал Зеленский.

30 октября итальянское издание L'AntiDiplomatico написало, что президенту Украины необходимо осознать, что поставки западного оружия не изменят положения ВСУ в зоне боевых действий, так как им некому управлять.

Авторы материала обратили внимание на растущее число дезертиров в украинской армии, а также массовое уклонение украинцев от мобилизации. В связи с чем издание усомнилось в правдивости заявлений Зеленского о том, что Украине «не нужны солдаты НАТО, а только оружие».

13 октября украинский лидер снова признал, что на территории Украины производится только 40% оружия, используемого ВСУ.

Ранее Трампа призвали остановить поставки современного оружия Киеву.

