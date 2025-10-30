На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе признали, что западное оружие не поможет Украине выиграть конфликт

L'AntiDiplomatico: западное оружие не поможет Украине победить в конфликте с РФ
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо осознать, что поставки западного оружия не изменят положения ВСУ в зоне боевых действий, так как им некому управлять. Об этом пишет итальянское издание L.

В издании обратили внимание на растущее число дезертиров в украинской армии, а также массовое уклонение украинцев от мобилизации. В связи с чем авторы статьи усомнились в правдивости заявлений Зеленского о том, что Украине «не нужны солдаты НАТО, а только оружие».

«Запад может продолжать поставлять его [оружие], но вскоре, возможно, некому будет им управлять», — говорится в материале.

В публикации также отметили, что Киев не готов идти на политические компромиссы для урегулирования конфликта. В связи с этим власти Украины пытаются втянуть НАТО в прямое военное столкновение с РФ, подытожили журналисты.

До этого газета Financial Times писала, что на Украине и у ее западных союзников меняется настроение относительно переговоров с Россией об урегулировании военного конфликта. По данным издания, Киев ведет закрытые обсуждения возможности сдачи Москве потерянных территорий в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности.

Ранее бойцы ВСУ признали, что Украина проиграла в конфликте с Россией.

СВО: последние новости
