Песков ответил на вопрос о передаче США карт с линией фронта на Украине

Песков: РФ перестала передавать США карты с реальной линией фронта на Украине
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия сейчас не передает США карты с актуальной линией фронта на Украине, однако раньше делала это. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», — сказал он.

4 ноября бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что украинские войска потеряли контроль над Покровском, а Мирноград пребывает в оперативном окружении. По словам бывшего парламентария, украинский лидер обманывает граждан о том, что Киев держит под контролем ситуацию на Покровском направлении.

27 октября командующий штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Валентин Манько опубликовал в своих соцсетях карты с линией фронта, которые имеют пометку «секретно».

По данным «Страна.ua», опубликованные карты сильно отличаются от тех, что публиковал украинский ресурс Deep State. В издании отметили, что на некоторых участках разница достигает до 9 км. Утверждается, что фронт на карте Deep State зашел далеко за линию от того, что указано на картах Манько.

Ранее сообщалось, что Трамп устроил перепалку с Зеленским и сбросил со стола карты линии фронта.

