В Gunvor исключили возможность обратной продажи активов «Лукойла»

Гендиректор нефтетрейдинговой компании Gunvor Торбьерн Тернквист исключил обратную продажу зарубежных активов «Лукойла» в случае заключения сделки о покупке Lukoil International GmbH. Его слова приводит Bloomberg.

«Это чистое разделение, как только сделка будет заключена — на этом все», — заявил Тернквист.

Возможная сделка с «Лукойлом» должна пройти проверку регулирующими органами, поскольку российская компания находится под санкциями США.

23 октября Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. В рамках инициативы объединение ввело ограничения против более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

В тот же день США также ввели новые санкции против российских нефтяных компаний. Американские рестрикции затронули нефтедобывающие компании, в том числе «Лукойл».

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана изучает введенные против «Лукойла» санкции.