Европейским водителям посоветовали не брать заказы на Украину

«Повернутые на войне»: каждый грузовик на Украине — законная цель для ВС РФ
Endless luck/Shutterstock/FOTODOM

Минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли удары по месту дислокации украинских операторов БПЛА и грузовикам, которые перевозили беспилотники, в Николаевке Днепропетровской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Повернутые на войне».

По данным канала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перевозят вооружение на гражданских фурах — в закрытых тентом самосвалах и зерновозах.

Авторы пишут, что каждый грузовик на территории Украины является законной военной целью для ВС РФ.

«Ну а водилам, особенно с Европки, советуем не брать заказы на Украину, чтоб потом не обижаться, почему ты сгорел в спальнике кабины», — отмечается в публикации.

3 ноября военкоры сообщили, что российские истребители МиГ-31 нанесли удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжалами» по целям в Житомирской области Украины. По их данным, целями атаки могли стать авиабазы ВСУ, в том числе аэродром Озерный.

21 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие ударили по подземным цехам по производству боеприпасов в Днепропетровской области. По его словам, в Павлограде и Павлоградском районе были уничтожены производственные площади и цеха, где производились ракеты.

Ранее в США призвали Запад отказаться от «магического» мышления о победе Украины.

