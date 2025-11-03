Военкоры заявили об ударе «Кинжалами» по целям в Житомирской области

Российские истребители МиГ-31 нанесли удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжалами» по целям в Житомирской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

По данным военкоров, целями атаки могли стать авиабазы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе аэродром Озерный.

Об ударе по аэродрому несколькими часами ранее также сообщил Telegram-канал «Повернутые на войне». По его данным, операция была проведена в темное время суток. Из публикации следует, что военнослужащие Вооруженных сил РФ при выполнении боевого задания применили три ракеты «Кинжал».

22 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что российские военные нанесли массированный удар по военным объектам Украины с помощью дронов-камикадзе «Герань-2» и гиперзвуковых ракет «Кинжал». По информации журналистов, взрывы произошли в Днепропетровске и в Днепродзержинске, где целью удара могла быть теплоэлектроцентраль. Помимо этого, взрывы произошли в Киеве.

Ранее в США призвали Запад отказаться от «магического» мышления о победе Украины.