Российские войска могут устроить Вооруженным силам Украины (ВСУ) «сюрприз» на фронте. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

Он предположил, что российские силы ударят там, где у ВСУ больше всего не хватает военных, техники и оборонительных сооружений.

«ВСУ пусть опасаются, как бы Россия не устроила сюрприз на фронте, а то Киев разошелся — терроризирует Курскую, Белгородскую области, устраивает диверсии и т. д. Сюрприз устроим там, где ВСУ сильнее всего не хватает людей и техники, где они не смогли и не смогут укрепить оборонительные рубежи. У ВСУ много проблем, несмотря на массовое применение БПЛА, особенно по гражданским объектам» — сказал Дандыкин.

Накануне РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах, писало, что в спецподразделение «Дозор» погранслужбы Украины теперь набирают недоученных офицеров, поскольку подготовленные бойцы не выжили в «мясных штурмах». Отмечается, что ранее спецподразделение погранслужбы «Дозор» считалось одним из самых элитных на Украине.

Ранее Путин назвал число дезертиров в ВСУ.