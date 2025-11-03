На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ почти полностью потеряли элитное подразделение «Дозор»

РИА Новости: ВСУ растеряли в «мясных штурмах» элитное подразделение «Дозор»
true
true
true
close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В спецподразделение «Дозор» погранслужбы Украины теперь набирают недоученных офицеров, поскольку подготовленные бойцы не выжили в «мясных штурмах». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

Отмечается, что ранее спецподразделение погранслужбы «Дозор» считалось одним из самых элитных на Украине.

«Со временем подготовленный костяк подразделения стерся в «мясных штурмах» и пиар-акциях украинских полководцев. Теперь в спецназ набирают недоученных молодых офицеров», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что 30 октября ВСУ уничтожили 9 из 12 своих солдат, которые пытались сдаться в плен российским военным у Петропавловки в Харьковской области. В Минобороны России уточнили, что противник ликвидировал девять своих военных сбросами с FPV-дронов. Еще трех бойцов удалось вывезти в безопасное место.

До этого в Госдуме заявили, что число дезертиров в рядах ВСУ достигает размеров нескольких общевойсковых армий.

Ранее Путин назвал число дезертиров в ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами