В спецподразделение «Дозор» погранслужбы Украины теперь набирают недоученных офицеров, поскольку подготовленные бойцы не выжили в «мясных штурмах». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

Отмечается, что ранее спецподразделение погранслужбы «Дозор» считалось одним из самых элитных на Украине.

«Со временем подготовленный костяк подразделения стерся в «мясных штурмах» и пиар-акциях украинских полководцев. Теперь в спецназ набирают недоученных молодых офицеров», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что 30 октября ВСУ уничтожили 9 из 12 своих солдат, которые пытались сдаться в плен российским военным у Петропавловки в Харьковской области. В Минобороны России уточнили, что противник ликвидировал девять своих военных сбросами с FPV-дронов. Еще трех бойцов удалось вывезти в безопасное место.

До этого в Госдуме заявили, что число дезертиров в рядах ВСУ достигает размеров нескольких общевойсковых армий.

Ранее Путин назвал число дезертиров в ВСУ.