На Украине признали гибель военных при ударе в Днепропетровской области

ГБР Украины начало расследование гибели военных в Днепропетровской области
Телеграм-канал «WarGonzo»

На Украине началось расследование гибели военнослужащих при ударе по плацу в Днепропетровской области. Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

В ведомстве заявили, что в результате обстрела погибли и получили ранения украинские военные. Начавшееся расследование должно выявить, были ли во время удара, который 1 ноября нанесли российские войска, соблюдены требования безопасности личного состава и организовано укрытие военнослужащих.

3 ноября журналист Дмитрий Святненко сообщил, что российская армия нанесла высокоточный удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по построению украинских военных. По его данным, удар по плацу в Днепропетровской области произошел в субботу, 1 ноября, в момент, когда там проходило награждение военнослужащих.

В этот же день появились кадры последствий ракетного удара по плацу.

Ранее в России высказались об условиях применения «Орешника».

